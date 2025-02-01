Karabük Üniversitesi'nde Dijitalleşme İlerlemesi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi'nde Dijitalleşme İlerlemesi

Karabük Üniversitesi\'nde Dijitalleşme İlerlemesi

Karabük Üniversitesi, lisansüstü eğitimde dijitalleşme için LEOS sistemini pilot uygulamalarda başlattı.

01.02.2025 10:17
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Karabük Üniversitesinin lisansüstü eğitimde dijitalleşme hedefiyle hayata geçirdiği "LEOS" sistemi üç pilot ana bilim dalında kullanıma sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, lisansüstü eğitim otomasyon sistemiyle akademik ve idari süreçlerin hızlandırılarak daha verimli ve sürdürülebilir hale getiririlmesinin amaçladığı belirtildi.

Sistemin 800 öğrenci, 200 kurum içi akademisyen, 43 kurum dışı akademisyen ve enstitü yöneticileri tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, LEOS ile enstitüdeki yönetim kurulu yazışmalarında kağıt dönemin sona erdiği, yönetim kurulu kararları otomatik olarak sistemde oluşturulduğu ve diğer yazışmalar için farklı programlara ihtiyaç duyulmadan doğrudan LEOS üzerinden tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, İşletme, Makine Mühendisliği ve Anatomi ana bilim dallarında kullanılan LEOS sistemi hakkındaki görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Özcan, "Üç pilot ana bilim dalımızdaki tüm işlemler LEOS üzerinden yürütülüyor ve süreç tamamen otomatize edildi. LEOS, sadece Karabük Üniversitesi için değil, tüm Türkiye'deki enstitülerin işleyişini kolaylaştıracak devrim niteliğinde sistem. Bu kadar özel yazılımın Karabük Üniversitesinde kurgulanmış ve üretilmiş olması bizim için gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.

Özcan, desteklerinden dolayı Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'a teşekkür etti.

Pilot uygulamada alınan olumlu geri dönüşlerle sistemin diğer ana bilim dallarında da yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu süreçte kullanıcı deneyiminden alınan geri bildirimlerle sistemin daha da geliştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, Pilot, Son Dakika

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