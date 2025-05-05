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Karabük Üniversitesi'nden Türkiye Birinciliği

Karabük Üniversitesi\'nden Türkiye Birinciliği

Karabük Üniversitesi, ÜNİDES programında 113 proje ile Türkiye birinciliğini kazandı.

05.05.2025 20:13
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Karabük Üniversitesi, üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla uygulanan Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nda (ÜNİDES) 113 proje ile Türkiye birinciliğini elde etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ÜNİDES programı kapsamında Karabük Üniversitesinin 4 dönem sonunda kabul edilen proje sayısı bakımından Türkiye birinciliğini kazandığını söyledi.

Bu başarının öğrenci kulüplerinin yoğun çalışmasının önemli bir ürünü olduğunu belirten Kırışık, "Uyumlu bir çalışmanın sonucu olarak bu başarı gerçekleşti. Hem öğrenci kulüplerimiz hem Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız hem Araştırma Destek Koordinatörlüğümüz hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Genç Ofisimizin de birlikte uyumlu çalışması sonucunda ortaya çıkan önemli bir başarı tablosu oldu." dedi.

Kırışık, öğrencilerin bu programlarla proje yapma kültürünü öğrendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birlikte proje yapma, proje gerçekleştirme ve akıllarında bulunan kulüp olarak gerçekleştirmek istediği hayallerini bu projelerle birlikte hayata geçiriyorlar. Bu anlamda hem öğrencilerimizin etkinleştiği, projelerini gerçekleştirdiği, hayallerini hayata kavuşturduğu ve bunu yaparken de işbirliği, takım çalışması farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte uyum içerisinde çalışma kültürü gibi önemli değerleri kazanmış oluyorlar."

Öğrenci kulüplerinin ÜNİDES programlarına katılmaya devam edeceğinin anlatan Kırışık, "Yeniliklerle, yeni projelerle öğrencilerimizin hayallerini hep birlikte hayata geçirmelerine öncülük etmeyi planlıyoruz. Bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kırışık, "Bu çalışmayı yürüten öğrenci kulüplerimize, öğrencilerimize, öğrenci kulüplerimizin danışman hocalarına, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza, Genç Ofisimize, Araştırma Destek Koordinatörlüğümüze ve bu çalışmalarda organizasyonda bize destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hayallerini hayata geçirmesi açısından böyle çok kıymetli bir programı hayata geçiren Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fatih Kırışık, Türkiye, Güncel, Rektör, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

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