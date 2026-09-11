Karabük Üniversitesi projesinde diyabetli yaşlılarda bilişsel egzersiz etkisi incelendi - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi projesinde diyabetli yaşlılarda bilişsel egzersiz etkisi incelendi

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Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin araştırmacı olarak görev aldığı TÜBİTAK destekli proje tamamlandı. Tip 2 diyabetli 45 yaşlının katıldığı araştırmada, egzersizlere bilişsel çalışmaların eklenmesinin kan şekeri ve bilişsel beceriler üzerinde iyileşme sağladığı görüldü.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin araştırmacı olarak görev aldığı TÜBİTAK destekli projede, Tip 2 diyabetli yaşlı bireylerde bilişsel egzersizlerin etkileri araştırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Nurhayat Özkan Sevencan ve Prof. Dr. Hatice Gülşah Karataş'ın araştırmacı olarak görev aldığı TÜBİTAK destekli proje tamamlandı.

Bartın Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Dr. Gizem Mermerkaya'nın yürütücülüğünü yaptığı araştırmada, Tip 2 diyabetli yaşlı bireylerde egzersizlere bilişsel çalışmaların eklenmesinin etkileri incelendi.

"Tip 2 Diyabetes Mellituslu Bireylerde İkili Görev Eğitiminin Denge, Egzersiz Kapasitesi, Bilişsel Durum ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında yürütüldü.

Araştırmanın uygulamaları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Araştırmada Tip 2 diyabet tanısı bulunan 45 yaşlı birey, tekli görev eğitimi, egzersizlere bilişsel egzersizlerin eklendiği ikili görev eğitimi ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı.

Egzersiz gruplarındaki katılımcılara 8 hafta boyunca haftada 3 gün aerobik, kuvvetlendirme ve denge egzersizleri uygulandı.

Bilişsel egzersiz grubunda ise katılımcılardan egzersiz sırasında dikkat, hatırlama ve düşünme becerilerini kullanmaları istendi.

Toplam 37 katılımcının tamamladığı proje kapsamında elde edilen sonuçlarda, bilişsel egzersizlerin eklendiği grupta son 3 aylık ortalama kan şekeri düzeyini gösteren "HbA1c" değerlerinde kontrol grubuna göre iyileşme görüldü.

Aynı grupta öğrenme ve bellek süreçleriyle ilişkili Beyin Türevli Nörotrofik Faktör (BDNF) düzeylerinde de kontrol grubuna kıyasla iyileşmeler saptandı.

Araştırmada bilişsel egzersiz grubunda bilişsel durum, hatırlama, dikkat ve planlama becerileri ile reaksiyon zamanında gelişme görüldü, bu grupta ayrıca uykuya dalma süresinin kısaldığı belirlendi.

Her iki egzersiz grubunda ise yürüme kapasitesi, el kavrama kuvveti, oturup kalkma becerisi ve denge performansında gelişme kaydedildi.

Proje ekibinde araştırmacı olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Doç. Dr. İlke Erbay, danışman olarak ise Ankara Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Melda Sağlam da görev aldı.

Kaynak: AA

Karabük, Tübitak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük Üniversitesi projesinde diyabetli yaşlılarda bilişsel egzersiz etkisi incelendi - Son Dakika

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