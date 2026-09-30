Karabük Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz ve Darbeler Tarihi" isimli ilk dersi verdi

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 2026-2027 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yeni akademik yılı açılışında, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz ve Darbeler Tarihi" isimli ilk dersi verdi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın moderatörlüğündeki derste Kahraman, 15 Temmuz'da yaşananlardan bahsetti.

15 Temmuz'un ihtilal teşebbüsü olmadığını belirten Kahraman, "İhtilal, sosyal, hukuki, siyasi ve ekonomik olarak bütün sistemi değiştiren hareketlere denir. Darbe, baştakini, idareciyi değiştiren hareketlere denir. Türkiye'de gerçekleşen 17 darbenin içinde ihtilal yoktur. İhtilal, Türkiye'de 29 Ekim'de Cumhuriyet'in ilanıyla olandır. Padişahlıktan Meclis idaresine geçiyor." dedi.

Kahraman, şunları kaydetti:

"Bana göre 15 Temmuz, Türkiye'nin işgal teşebbüsüdür. Resmen işgal ediliyorduk, Suriye oluyorduk. Büyük tehlike atlattık, Allah korudu bizi. Gücü de yüksekti, 15 Temmuz'daki askeri güç. Allah bizi Suriye'den beter olmaktan kurtardı. Yurtta Sulh Konseyi o bildiriyi gecenin üçünde, dördünde okusaydı, ertesi gün Türkiye'miz bitmişti. Her zaman uyanık olacağız, 15 Temmuz'u unutmayacağız."

15 Temmuz gecesi TBMM'nin açılmasına değinen Kahraman, "O gece Meclis'i kendi irademle, tecrübeme dayanarak ve kendim tehlikeyi görerek açtım tankların, uçakların ve helikopterlerin atışı altında. O gece Meclis'i demokrasi için açmadık. Demokrasi bir hükümet şekli. Demokrasinin 20'nin üzerinde çeşidi var. Biz o gün bayrağımız, minaremiz, secdemiz, Kabe'miz ve memleketimizin kurtuluşu, işgal edilmemesi için açtık." diye konuştu.

Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ve KBÜ Rektörü Kırışık'ın da konuşma yaptığı törene, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Osman Tınmazol, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan, programdan önce KBÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'nin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA
Yüksek İstişare Kuruluİsmail Kahraman15 TemmuzGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Komşu ateşle oynuyor İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar
Vinicius Junior öldürüldü mü Herkes aynı şeyi paylaşıyor Vinicius Junior öldürüldü mü? Herkes aynı şeyi paylaşıyor
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek 5 seçenek sunulacak Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak
20:53
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
Konyaspor-Filistin maçında anlamlı koreografi! Tribünlerden tüm dünyaya mesaj
20:09
Yeni piyasa değerleri belli oldu Osimhen, Greenwood ve Leao’ya büyük şok
Yeni piyasa değerleri belli oldu! Osimhen, Greenwood ve Leao'ya büyük şok
20:06
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir
19:50
İşte bahis nedeniyle PFDK’ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
19:34
TFF’de ilk istifa Ural Aküzüm görevini bıraktı
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı
18:40
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Fon soruşturmasında 3 yatırım bankası ve 2 faktoring şirketi TMSF’ye devredildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 21:04:05. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesinde yeni akademik yıl törenle açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei