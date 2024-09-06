Karabük'te Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karabük'te Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Karabük\'te Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı

Karabük Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere eğitim ve staj imkanları, burs desteği ve istihdam önceliği sağlanacak.

06.09.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valiliğinin koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) arasında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, Vali Mustafa Yavuz, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeleri Kamil Güleç ve Hacı Abdullah Kaya, KARDEMİR Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, KARDEMİR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Karakuş ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Adnan Cansız katıldı.

Törende konuşan Vali Yavuz, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkati çekerek sanayi ve eğitimin bir araya gelmesinin Karabük'ün kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti.

Sektörün ihtiyacı olan insan kaynağının yetiştirilmesinin Türkiye ve Karabük için önemli olduğunu dile getiren Yavuz, işbirliğinin öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Yavuz, protokol kapsamında birçok ortak çalışma yapılacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda öğrencilerimiz KARDEMİR tesislerinde mesleki eğitim ve staj imkanlarından faydalanabilecek, başarılı öğrencilere burs desteği sağlanacak ve mezuniyet sonrası kendilerine istihdamda öncelik verilecek. Ayrıca KARDEMİR tarafından Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binası, atölyeleri ve laboratuvarlarının yenilenmesi ve teknolojik altyapısının güçlendirilmesi konusunda destek verilecektir. Bu adımlar ile Karabük'ün mesleki eğitimde öncü iller arasında yer alması hedeflenmekte olup, yapılan bu işbirliği mesleki eğitim kapsamındaki öğrenci ve öğretmenlerimize, sanayi tesislerimize hayırlı olsun."

Yavuz, Karabük'ün geleceği açısından çok önemli olarak gördükleri protokolün hayata geçirilmesinin Valilik olarak yakın takipçisi olacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Kaynak: AA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Milli Eğitim Müdürlüğü, Karabük Valiliği, Eğitim, Güncel, Burs, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karabük'te Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 04:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: Karabük'te Mesleki Eğitim Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement