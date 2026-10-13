Karabük ve Yenice\'de operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı, 9 kök kenevir bulundu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yenice Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Yenice ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 2 zanlının üst ve evlerinde yapılan aramada, 35 gram kubar esrar, 9 kök Hint keneviri, 100 gram sentetik uyuşturucu, 36 gram sıvı amfetamin, sentetik ecza hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.