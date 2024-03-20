Karacabey'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Karacabey'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karacabey\'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Mustafa T'ye ait bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın, kısa sürede büyüdü. Evde bulunan 4 kişi dışarı çıkarak itfaiyeden yardım istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen tankerle ilk müdahale yapıldı. Karacabey İtfaiye Grup Amirliği yangını kısa sürede söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

20.03.2024 15:05  Güncelleme: 15:30
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Çavuş Mahallesi'nde Mustafa T'ye ait tek katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Alevlerin bacayı sardığı evdeki 4 kişi, dışarı çıkararak itfaiyeden yardım istedi.

Yangına ilk müdahale, Bursa Büyükşehir Belediyesince mahalleye tahsis edilen tankerle yapıldı.

Karacabey İtfaiye Grup Amirliği yangını kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Evin tamamen kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangın sırasında dumandan etkilenen Mustafa T'nin eşi Sema T. ile Halil Y, Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karacabey'de çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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