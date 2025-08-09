Karacabey\'de Dolandırıcılığa Karşı Uyarı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekipleri, pazar yerindeki vatandaşlara dolandırıcılığa karşı bilgilendirme broşürü dağıttı.
Bu tür çalışmalarla vatandaşların dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesinin hedeflendiği öğrenildi.
