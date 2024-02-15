Karacabey'de durdurulan araç çalıntı çıktı - Son Dakika
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Karacabey'de durdurulan araç çalıntı çıktı

Karacabey\'de durdurulan araç çalıntı çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir aracın çalıntı olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramalarda tabanca, şarjör, sentetik uyuşturucu ve kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

15.02.2024 17:13
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince uygulama sırasında durdurulan araç çalıntı kaydıyla arandığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin Hamidiye Mahallesi'nde durdurdukları otomobilin, çalıntı kaydıyla Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı tespit edilerek, araç yediemin otoparkına çektirildi.

Araçta bulunan S.G'nin (23) üzerinden tabanca ve şarjöre basılı fişek ele geçirildi. M.K'nin (29) üzerinden ise 0,9 gram sentetik uyuşturucu maddesi çıktı. Otomobil sürücüsü K.D'nin (35) üzerinden ise 0,5 gram olan kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

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