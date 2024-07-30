Karacabey'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Karacabey'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Karacabey\'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 otomobil daha kazaya karışarak 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.07.2024 20:47
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Sürücü Haluk Acer (57) hayatını kaybetti. 2 otomobilin daha karıştığı kazada 5 kişi de yaralandı.

Kaza saat 01.50 sıralarında İzmir- İstanbul otoyolu Yolağzı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Haluk Acer yönetimindeki 06 MOA 98 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Haluk Acer, araçtan yola savruldu. Bu sırada aynı istikamette seyreden Mustafa T. (36) yönetimindeki 16 BDB 535 plakalı otomobil ile arkasında gelen Emre G. (27) idaresindeki 16 AGS 013 plakalı otomobil, bariyerlere çarpan otomobil ile ardından yola savrulan sürücüsü Acer'e çarptı.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Haluk Acer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa T. ve araçta bulunan Müzeyyen Ö.T (32), Mustafa E.T. (12), Mert Efe T. (1), Bülent Ç. (61) ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tedavisi tamamlanan Mustafa S ile diğer sürücü Emre G., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Karacabey'de kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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