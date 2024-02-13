Karacabey'de Otomobil Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Karacabey'de Otomobil Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Karacabey\'de Otomobil Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında, araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Haşim Güngör ve Fahriye Dalyan hayatını kaybederken, yaralanan Muharrem Dalyan da hastanede yaşamını yitirdi.

13.02.2024 15:12
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde takla atıp, tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Haşim Güngör (62) ile Fahriye Dalyan'ın (58) hayatını kaybettiği kazada, yaralı Muharrem Dalyan da (62) tedavi gördüğü Karacabey Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA

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