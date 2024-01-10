 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karacabey'de Silahla Ateş Eden Zanlılar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karacabey'de Silahla Ateş Eden Zanlılar Yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sosyal medyada silahla ateş ettiklerine ilişkin görüntüler yayınlanan 2 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca ile bir tüfek ele geçirildi. Zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, Karacabey'de yapılan farklı olay ve asayiş uygulamalarında da 2 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Karacabey\'de Silahla Ateş Eden Zanlılar Yakalandı
10.01.2024 - 19:47,
Abone Ol

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sosyal medyada silahla ateş ettiklerine ilişkin görüntüler yayınlanan 2 zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 2 kişinin ayrı bölgelerde silahla rastgele ateş ettiği ve halkın güvenliğini tehlikeye soktuğuna ilişkin paylaşımlar üzerine harekete geçti.

E.T. (28) ve N.İ. (26) oldukları belirlenen şüpheliler polis ekiplerince evlerine yapılan baskında yakalandı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca ile bir tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, haklarında ilgili kanunlara muhalefet suçundan işlem yapılarak, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, Karacabey'de yapılan farklı olay ve asayiş uygulamalarında, 2 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve bir kurusıkı tabanca ele geçirilerek muhafazaya alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karacabey, Bursa, Güvenlik, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karacabey'de Silahla Ateş Eden Zanlılar Yakalandı - Son Dakika


19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39
Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35
Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30
Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme

Son Dakika
17:20 Üniversite rektöründen randevu itirafı: Ben de alamıyorum, torpil yaptırıyorum
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
17:39 Oyuncu Erdal Beşikçioğlu, CHP'nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
17:35 Galatasaray'da deprem! Sacha Boey Sivasspor maçında yok
17:30 Zonguldak'ta plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
16:52 MHP, 2'si büyükşehir 12'si il olmak üzere 55 belediye başkan adayını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 20:18:32. #1.11#
SON DAKİKA: Karacabey'de Silahla Ateş Eden Zanlılar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement