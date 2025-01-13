Karacabey'de Suçlar %60 Azaldı - Son Dakika
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Karacabey'de Suçlar %60 Azaldı

Karacabey\'de Suçlar %60 Azaldı

Karacabey'de 2024’te asayiş suçlarında %60, aydınlatma oranında %91,5 artış sağlandı.

13.01.2025 17:18
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Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 1 yıldır yürüttüğü çalışmalar neticesinde, asayiş olaylarında 2024 yılında 2023 yılına göre yüzde 60,1'lik azalma yaşanırken, suçları aydınlatma oranı ise yüzde 64'ten yüzde 91,5'e ulaştı.

İlçede 1 Ocak-31 Aralık 2024 tarihleri arasında, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 18,7'lik azalma yaşanırken, aydınlatma oranı ise 96,3'ten yüzde 98,4'e ulaştı.

Evden hırsızlık olaylar ise 125 olaydan 30 olaya düşmüş olup, olay sayısında yüzde 76'lık azalma yaşanırken, aydınlatma oranı ise yüzde 52'den yüzde 76,7'ye yükseldi.

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 2024 yılında yapılan operasyon ve çalışmalarda 194'ü hırsızlık, 72'si dolandırıcılık, 16'sı cinsel suçlar, 22'si yağma, 93'ü narkotik, 458'i diğer suçlardan olmak üzere toplamda 855 kişi yakalandı.

Yine 2024 yılı içerisinde devam eden çalışmalarda 58 adet tabanca, 20 adet pompalı tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca ve 1007 adet fişek, 482 adet uyuşturucu hap, 813 gram esrar, 2 kilo 209 gram sentetik uyuşturucu, 151 bin 180 adet doldurulmuş makaron sigara, 1248 adet bandrolsüz sigara paketi ve 153 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karacabey'de Suçlar %60 Azaldı - Son Dakika

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