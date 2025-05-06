Karacabey'de Trafik Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
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Karacabey'de Trafik Güvenliği Eğitimi

Karacabey\'de Trafik Güvenliği Eğitimi

Karacabey'de öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi, çeşitli ikramlar yapıldı.

06.05.2025 14:23
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası dolayısıyla öğrencilere eğitim verildi.

Karakoca İlkokulu'nda 71 öğrenci ve 13 öğretmenin katıldığı etkinlikte, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri, çocuklara yaya veya araçta yolcuyken nasıl davranmaları gerektiği yönünde eğitim verdi.

Trafik güvenliği hakkında bilgi sahibi olunmasının öneminin de anlatıldığı etkinlikte, çocuklar okul bahçesinde trafik jandarma ekiplerinin malzemelerini tanıdı.

Etkinliğin sonunda Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri tarafından katılanlara, şapka, düdük, anahtarlık ve yiyecek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

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