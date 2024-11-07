Karacabey'deki Orman Yangını Kontrol Altında

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KARACABEY'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyükorhan ilçesinde, Bursa- Balıkesir sınırı tren yolu mevkisinde tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçrayan yangına ise ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Alevlere 1 helikopter, 28 araç, 62 personelle müdahale edilirken, bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

Osman SAK-Yasin KESKİN/BURSA,