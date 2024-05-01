Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Mahalle Muhtarlarıyla İlk Toplantıyı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Mahalle Muhtarlarıyla İlk Toplantıyı Gerçekleştirdi

Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Mahalle Muhtarlarıyla İlk Toplantıyı Gerçekleştirdi

Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, 31 Mart yerel seçimlerinde görevlerine seçilen mahalle muhtarlarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdi. Kafkas, toplantıda yeni seçilen muhtarlara başarılar dileyerek, devleti temsil etmeleri gerektiğini vurguladı. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise mahalle ve köylerin taleplerini yazılı olarak iletmelerini istedi ve yeni hizmet dönemini tüm Karacabey'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

01.05.2024 14:25
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Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, 31 Mart yerel seçimlerinde görevlerine seçilen mahalle muhtarlarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

Kafkas, 100. Yıl Sadık Yılmaz İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen toplantıda, görevlerine yeni seçilen Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve muhtarlara "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Mahallelerinde güven tazeleyerek yeniden seçilen muhtarlara da başarılar dileyen Kafkas, "Yeni hizmet dönemimiz Karacabey'imize hayırlı uğurlu olsun. İnanıyorum ki 5 yıl boyunca uyum içinde ve koordineli bir şekilde çalışarak halkımıza hizmet edeceğiz." dedi.

Resmi görevlerde bulunan herkesin devleti temsil ettiğini unutmaması gerektiğine dikkati çeken Kafkas, şunları kaydetti:

"Bizlerin etkin çalışabilmesi için siz muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Siz sorumlu olduğunuz mahalle ve köylerinizin daire amirisiniz. O mahalle ve köydeki en yetkili kişisiniz. Kısacası devleti temsil ettiğinizi asla unutmayın ve çalışmalarınızı ona göre yapın. Hukuktan, adaletten ayrılmadan doğrusunu yapmak zorundayız. Mahalle ve köylerimize ait talepler, beklentiler, şikayetler ve öneriler sözle değil, yazı ile olması gerekiyor. Çünkü devletin resmi dili yazıdır. Hangi konuda ve hangi birimle ilgili olursa olsun, tüm başvurularınız yazılı olmalıdır. Mahalle ve köyünüze ait yapacağınız ya da yapmayı düşündüğünüz her iş ve işlemleri bizlere bildirmeniz ve kayıt altına almanız gerekmektedir. Böyle olursa emin olun tüm talepleriniz değerlendirilir ve çözüm noktasında çalışma başlatılır. Bu konuya özellikle dikkat etmenizi sizden istiyoruz. Tabii bu arada benim ve arkadaşlarımızın telefonları da sürekli açık olacak. Müsaitlik durumuna göre mutlaka sizlere geri dönüş yapılacaktır. Unutmayın ki koordineli, uyumlu ve istişare içinde çalışmak çok önemli. Bunda en çok faydayı siz görürsünüz. Kaymakamlık olarak, Belediye olarak ve diğer resmi kurumlar olarak bizler, her zaman sizlerin yanındayız."

Belediye Başkanı Karabatı da Karacabey genelindeki sorunlara bir an önce hakim olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hizmet noktasında büyük heyecan yaşadıklarını vurgulayan Karabatı, "Daha yaşanılabilir Karacabey'i birlikte inşa etmeliyiz. Sizlerin emrindeyiz. 'Söz uçar yazı kalır' misali Sayın Kaymakamımızın da ifade ettiği gibi mahalle ve köylerinize ait tüm talep ve isteklerinizi bizlere yazılı bildirmenizi istiyoruz. Yeni hizmet dönemimiz tüm Karacabey'imize hayırlı olsun." diye konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Ümit Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Huzeyfe Bıçakcı ise faaliyet alanlarını ilgilendiren her konuda muhtarlarla etkin çalışmak istediklerini ifade etti.

Toplantıya, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Rahmi Çanakçı, daire amirleri, belediye yetkilileri ile 76 mahallenin muhtarları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karacabey Kaymakamı Hakan Kafkas, Mahalle Muhtarlarıyla İlk Toplantıyı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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