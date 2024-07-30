Karacabey Tarım İşletmesi'nde Yetiştirilen Taylar Açık Artırmayla Satıldı - Son Dakika
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Karacabey Tarım İşletmesi'nde Yetiştirilen Taylar Açık Artırmayla Satıldı

Karacabey Tarım İşletmesi\'nde Yetiştirilen Taylar Açık Artırmayla Satıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Karacabey Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde yetiştirilen Arap yarış tayları açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Toplam 73 taydan 64'ü satılarak 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. 'Dalaman Fatihi' isimli tay, 2 milyon 550 bin liraya alıcı buldu.

30.07.2024 20:58
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BURSA'da Karacabey Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) yetiştirilen yarış tayları, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. 'Dalaman Fatihi' isimli tay, 2 milyon 550 bin liraya alıcı buldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkarıldı. Toplam 73 taydan 64'ünün satıldığı açık artırmalarda 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. Açık artırmada 'Dalaman Fatihi' isimli tay, İlker Köroğlu tarafından 2 milyon 550 bin liraya satın alındı. 'Şukela' isimli tayın 2 milyon liraya Engin Yıldız'a satıldığı açık artırmada, 'Doğukentli' isimli Arap tayı ise 1 milyon 500 bin liraya Kemal Altın tarafından satın alındı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Karacabey Tarım İşletmesi'nde Yetiştirilen Taylar Açık Artırmayla Satıldı - Son Dakika
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