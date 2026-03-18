Karaçay Barajı'nda Doluluk Yüzde 100'e Ulaştı - Son Dakika
Karaçay Barajı'nda Doluluk Yüzde 100'e Ulaştı

Karaçay Barajı\'nda Doluluk Yüzde 100\'e Ulaştı
18.03.2026 16:51
Samandağ'daki baraj, kış yağışlarıyla tam doluluk seviyesine ulaştı, halk sevindi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bulunan ve yaz aylarında ciddi alarm veren Karaçay Barajı, kışın etkili olan sağanak ve kar yağışı sonrası yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nda su seviyesi, geçen yaz aylarında kuraklık ve yüksek sıcaklık nedeniyle ciddi oranda geriledi, doluluk oranı yüzde 6 seviyelerine kadar düştü. Bazı bölgelerde su temininde zorluklar yaşandı. Barajdaki su seviyesinin kritik düzeye inmesi sonrası alternatif su kaynakları devreye alındı. Yazın alarm veren baraj, kış ayları ile birlikte tekrar doldu. Sağanak ve kar yağışı artışa neden olurken, doluluk oranı kademeli olarak yükseldi ve kısa sürede yüzde 100 seviyesine ulaştı. Tam kapasiteye ulaşan Karaçay Barajı'ndaki doluluk bölge halkını sevindirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaçay Barajı'nda Doluluk Yüzde 100'e Ulaştı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Karaçay Barajı'nda Doluluk Yüzde 100'e Ulaştı - Son Dakika
