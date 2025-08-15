Karaçi'de Bağımsızlık Günü'nde Silahlı Saldırı

İSLAMABAD, 15 Ağustos (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de 78. Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında havaya ateş açılması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı.

Polis yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre havaya açılan ateş sonucu yaralanan aralarında çocukların da bulunduğu 110 kişi Karaçi'deki üç büyük hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkilileri, yaralıların en az 3'ünün durumunun kritik olduğunu bildirdi.

Karaçi polisi, hava ateş açtığı düşünülen 80'den fazla kişinin göz altına alındığını, 68 adet ruhsatsız silaha da el konulduğunu belirtti.