Karaçi'de Yas Çadırına Araç Çarptı

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir aracın, bir ibadethane önünde yas tutmak için kurulan çadıra çarpması sonucu çoğu kadın 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

The Dawn gazetesinin haberine göre Sindh eyaletine bağlı Karaçi kentinde resmi kurumların yoğunlukta olduğu DHA bölgesinde pikap araç kontrolden çıkarak bir ibadethane önündeki yas çadırına daldı.

Yerel Karakol Amiri Rashid Ali, gazetecilere açıklamasında olayda, çadırda yas tutmak üzere toplanan çoğu kadın 14 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınan sürücü, ilk sorgusunda frenlerin arızalanması sonucu aracın kontrolünü kaybettiğini söyledi.

Dawn gazetesine konuşan Karaçi Polis Şefi Azad Khan, olayın henüz "terör eylemi" olduğuna dair bir delile ulaşmadıklarını belirtti.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Shah, olayın her yönden soruşturulması talimatını verdi.