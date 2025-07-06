Karaçi\'deki bina çökmesi: 17 ölü

KARAÇİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de cuma günü beş katlı bir bina çöktü.

Devlete ait Rescue 1122 kurtarma ekibinin sözcüsü cumartesi sabahı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, enkazdan çıkarılan yeni cenazelerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.