Karadağ'a Tarihi AB Üyelik Şansı - Son Dakika
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Karadağ'a Tarihi AB Üyelik Şansı

Karadağ\'a Tarihi AB Üyelik Şansı

AB Komisyonundan Marta Kos, Karadağ'ın Avrupa Birliği üyelik sürecinin hızlanabileceğini vurguladı.

16.01.2025 20:17
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Üyesi Marta Kos, Karadağ'ın AB'nin bir sonraki üyesi olabilmek için tarihi bir şansı olduğunu ifade etti.

Kos, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında Başbakan Milojko Spajic ile basın toplantısı düzenledi.

Bölgedeki ilk ziyaretini Karadağ'a yaptığını dile getiren Kos, "Sizleri cesaretlendirmek için buradayım. Daha çok çalışacağız. Karadağ'ın görev süremde AB ile müzakereleri tamamlayacağına inanıyorum. Karadağ'ın AB genişlemesinde penceresi açık." dedi.

Karadağ'ın AB üyelik sürecini ulusal politika önceliği olarak değerlendirmesini isteyen Kos, "Karadağ'ın AB'nin bir sonraki üyesi olabilmek için tarihi bir şansı var ve bunu değerlendireceğine eminim." diye konuştu.

Spajic de ilk ziyaretini Karadağ'a yapan Kos'a teşekkür ederek, "Planımız 2026'ya kadar tüm AB fasıllarını kapatmak. Bu da büyük bir odak gerektiriyor. Karadağ'ın, 2026 sonuna kadar AB için tamamen hazır olacağını düşünüyorum." dedi.

Kos, resmi ziyareti kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi. Kos'un Karadağ Meclisinde bir konuşma yapması da bekleniyor.

Temaslarına yarın da devam edecek olan Kos, Karadağ'ın Bar kentini ziyaret edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Karadağ'a Tarihi AB Üyelik Şansı - Son Dakika

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