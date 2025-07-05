Karadağ ve Çin'den Ticaret Forumu

PODGORİTSA, 5 Temmuz (Xinhua) -- Karadağ Enerji ve Madencilik Bakanlığı Devlet Sekreteri Dino Tutundzic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen Karadağ ve Çin arasındaki ticaret ve teknolojik işbirliği konulu forumda konuştu, 4 Temmuz 2025.

Karadağ ile Çin arasındaki ticaret ve teknolojik işbirliği fırsatlarını değerlendirmek amacıyla 100'den fazla hükümet yetkilisi ve iş dünyası temsilcisi cuma günü Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da bir araya geldi.

Forum kapsamında, iki ülkenin işletmeleri arasında derinlemesine görüşmeler gerçekleştirildi. Etkinlik, Çinli ve Karadağlı şirketlerin çeşitli ön işbirliği anlaşmalarına vardığı oturumla sona erdi. (Fotoğraf: Wang Wei/Xinhua)