Karadeniz Bölge Finali'nde İlahiyat Fakültesi öğrencileri yarıştı

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Konya Tarım Fuarı'nda stantları gezdi. Çetin, tarım fuarlarının önemine vurgu yaparak, tarım güvenliği ve trafik güvenliğinin büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı kazaların azaldığını söyledi.