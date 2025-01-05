Karadeniz\'de balık çeşitliliği arttı, hamsinin fiyatı 100 TL

Güncel

KARADENİZ'de havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitliliği arttı. Samsun'da hamsinin boyu da yaklaşık 15 santimetreye ulaştı ve 100 TL'den tezgahlarda satılmaya başladı.

Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bol miktarda takılan hamsi 100 liradan tezgahlarda satışa sunuldu. Sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut yerini, başta hamsi olmak üzere barbun, mezgit, istavrit, levrek, çupra ve somona bıraktı. Boyu yaklaşık 15 santimetreye ulaşan hamsinin kilosu 100 liradan satılırken, palamut 200, barbun 80, mezgit 100, istavrit 70, levrek ve çupra 150 ile somon ise 200 liradan tezgahlarda yerini aldı.

Hamsinin iri olduğunu belirten balıkçılar, hamsilerin yerli, bol ve çok lezzetli olduğunu söyledi.