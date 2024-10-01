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Karadeniz hırçınlaştı, dalga boyu 3 metreyi aştı

-Balıkçılar avlanmak için denize açılamadı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan rüzgar ve yağışla birlikte Karadeniz'de 3 metreyi geçen dalgalar oluştu. Denizdeki fırtına ve yağış nedeniyle ise balıkçılar denize açılmadı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde rüzgar ve yağış sebebiyle oluşan dalgalar sahilleri ve istinat duvarlarını dövdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen dalgalar Karadeniz'de dalga boyu 3 metreyi aştı.

Balıkçı Eyüp Özbaş, şu an hava şartları etkilemedi ama bundan sonra etkileyebilir. Bu akşam havanın biraz eseceği söyleniyor ama hava açıktan geçiş yapıyor. Böyle devam ederse çok iyi. Avlanma yok şu an. Perşembe gününden sonra hava netleşiyor" ifadelerinde bulundu.