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Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'nin sahil kenti Akçakoca'da fırtına sebebiyle dalga boyu yer yer 2 metreye kadar ulaştı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sebebiyle denizde dalga boyu yer yer 2 metreyi geçti. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.

Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.

Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.