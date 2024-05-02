Karadeniz'de fırtına etkili oluyor - Son Dakika
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Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

Düzce'nin sahil kenti Akçakoca'da fırtına sebebiyle dalga boyu yer yer 2 metreye kadar ulaştı. Denize açılamayan balıkçılar teknelerini barınağa bağladı. Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

02.05.2024 00:32
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Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

DÜZCE - Düzce'nin sahil kenti Akçakoca'da fırtına sebebiyle dalga boyu yer yer 2 metreye kadar ulaştı.

Düzce'nin Karadeniz'e açılan kapısı Akçakoca'da sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar sebebiyle denizde dalga boyu yer yer 2 metreyi geçti. Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini barınağa bağladı.

Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.

Bölgede yağış ve kuvvetli rüzgarın 2 gün daha belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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