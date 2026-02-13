Karadeniz\'de Fırtına Öncesi Gemi Sığınması

Karadeniz'de beklenen fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri, Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Kentte saatteki hızı 80 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan iç liman mevkisine sığındı.

Meteorolojik uyarı dolayısıyla balıkçıların da denize açılmadığı kentte Sinop Valiliğinden yapılan uyarıda, vatandaşlardan fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.