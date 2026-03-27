Karadeniz'de Gazze Protestoları - Son Dakika
Karadeniz'de Gazze Protestoları

Karadeniz\'de Gazze Protestoları
27.03.2026 17:34
Trabzon, Ordu ve Giresun'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Mescid-i Aksa'nın kapatılması protesto edildi.

Trabzon, Ordu ve Giresun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Trabzon Şubesi üniversite komisyonu üyeleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) KTÜ Cami önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan AGD Üniversite Komisyonu Başkanı Mehmet Emin Şener, Mescid-i Aksa'nın günlerdir ibadete kapalı olduğunu söyledi.

Bu durumun yalnızca bölgesel değil, tüm İslam dünyasını ilgilendiren ciddi bir mesele olduğunu belirten Şener, "Mescid-i Aksa'nın altında açılan tüneller, yapılan kazılar ve uygulanan bu sistematik abluka İslam'ın bu topraklardaki mührünü kazımayı hedefleyen topyekün bir savaş ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Ordu

Ordu İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Aziziye Camisi'nde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Ordu Genç İHH Başkanı Celil Kul, bölgede yürütülen kirli senaryoları reddettiklerini belirterek, bu direnişin sadece sözde değil, denizde ve karada her adımda sürdüğünü belirtti.

Bu mücadeleden vazgeçmediklerini ifade eden Kul, "Bu vesileyle Gazze'deki ablukayı kırmak, mazlum Filistin halkının nefesi olmak için Özgürlük ve Sumud Filosu nisan ayında 100'den fazla gemiyle yola çıkacak. Bu filo sadece insani yardım taşımayacak, aynı zamanda insanlığın onurunu ve bölge halklarının teslim olmayan direniş ruhunu temsil edecektir." diye konuştu.

Giresun

Giresun'da Saadet Partisi ve Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Giresun Şubesi üniversite komisyonunca İsrail'in saldırılarına ve Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasına tepki gösterildi.

Saadet Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Malik Enes Uzun, Atatürk Meydanı'nda yaptığı açıklamada, tarihin kaydedebileceği en vahşi soykırımlardan birinin Gazze'de işlendiğini belirtti.

Kırmızı çizgileri olan Mescid-i Aksa'nın ise işgalci postallar altında zincirlendiğini ifade eden Uzun, "Bu zincirler sadece taş duvarlara değil, Müslümanların ibadet hürriyetine ve tüm insanlığın inanç kutsiyetine vurulmuş bir prangadır." dedi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de Gazze Protestoları - Son Dakika

