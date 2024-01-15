Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren yüksek kesimleri başta olmak üzere Trabzon, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun çevreleri ile zamanla Sinop'un iç kesimleri, Çorum, Amasya, Tokat, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına görülecek.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.