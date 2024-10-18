Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi 'Özel Müze' Onayı Aldı

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(ZONGULDAK) - 2013 yılında hazırlanan Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Özel Müze" onayı aldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi Kent Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onay alarak, Türkiye'deki Özel Müzeler arasında yerini aldı.

19. yüzyılda inşa edilen ve ilçede "Cıbıroğlu Konağı" adıyla bilinen bina, tamamen geleneksel Karadeniz Ereğli konak mimarisinin izlerini taşıyor. Müzenin katlarında Karadeniz Ereğli'nin tarihi gelişimi hakkında bilgi panoları yer alıyor ve müzede yakın döneme ait 341 adet günlük kullanım eşyası sergileniyor. Bu eşyaların içerisinde tıbbi malzemeler, plaklar, müzik aletleri, elektronik cihazlar, yöresel kıyafetler ve madeni eşyalar bulunuyor.

Kent Müzesi, pazartesi günleri dışında haftanın altı günü 10.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.