Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden halk otobüslerine ceza

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi ile hazırladığı toplum ulaşım yeni çalışma sistemi bugün yapılan Meclis Toplantısı'nda üyelerin bilgisine sunuldu. Başkan Halil Posbıyık, "Şoförlerin ve yetkililerinin kaba davranmalarından dolayı çok şikayet geliyor. Bundan sonra acımasızca cezalar verilecek" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi Mayıs ayı Olağan Toplantısı'nın ilk oturumu, Başkan Posbıyık yönetiminde AKM Nikah Salonu'nda yapıldı. Başkan Posbıyık, gündem maddeleri öncesi yaptığı konuşmada, halk otobüsleri konusuna değindi. Posbıyık, şunları söyledi:

"Ereğli'de halk otobüslerinden çok şikayetler alıyoruz. İki türlü şikayetler oluyor. Arabaların ulaşamadığı yerler hakkında şikayetler geliyor. Aynı zamanda şoförlerin ve yetkililerinin kaba davranmalarından dolayı çok şikayet geliyor. Yani bu artık iyice aştı. Bunun için Belediye Zabıta Müdürlüğü'müz bir hazırlık içinde. Bundan sonra acımasızca cezalar verilecek. Halk otobüsleri başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile anlaştık. Onlar da rahatsızlar. Ereğli'nin coğrafi durumu bakımından engebeli ve dar yollarının olması halk otobüslerin bazı mahallelere girmekte zorlandığını görüyoruz. Hatta bazen vatandaşı götürüyorlar belli bir yere gelindiğinde 'Burada in' dediklerini duyuyoruz. Şoförler de kendi çaplarında haklılar ama çok büyük şikayetler oluyor. İşte bu yüzden İTÜ'nün raporları kanun maddesi gibidir. Mahkemeler de Teknik Üniversite'nin verdiği raporlara bakıyor. Dolayısıyla biz bunun için halk otobüsleri yönetim kurulu da bu konunun sıkıntılı olduğunu anladıkları için anlaştık. Hocalarımız uzun zamandır Ereğli'de çalışıyorlar. Bir takım yeni kararlar almak üzereyiz."

Ardından İTÜ'den Doç. Dr. Murat Ergün, hazırladıkları Karadeniz Ereğli Şehiriçi Toplu Taşıma Sistemi Rehabilitasyonu Sonuç Raporu hakkında bilgi verdi. Konuya ilişkin gündem maddesi, incelenmek üzere ilgili komisyona havale edildi. Komisyon, görüşünü yarın yapılacak Belediye Meclis Toplantısı 2'nci Oturumu'nda paylaşacak ve oylama yapılacak.