Karadeniz Ereğli Belediyesi Yaz Etkinlikleri Başlıyor

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi yaz etkinlikleri kapsamında cumartesi ve pazar günü doğa yürüyüşü ve konserler düzenlenecek. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, etkinliklere ilçe halkını davet etti.

Karadeniz Ereğli Belediyesi yaz etkinlikleri dolu dizgin devam ediyor. Etkinlikler 26 Temmuz Cumartesi sabah doğa yürüyüşüyle başlayacak. Belediye ve Eridak iş birliğiyle Balı Su Kemerleri rotasında Trekkıng yürüyüşü yapılacak. Hareket yeri Cumartesi sabah saat 09.30'da Atatürk Anıtı önü olacak.

Cumartesi günü akşamı Tims Organizasyon iş birliğiyle Dürent Kent Parkı Süs Havuzu'nda saat 21.00'da 90'lar Partisi düzenlenecek. Pazar günü akşam ise Düren Kent Parkı Süs Havuzunda Belediye Müzik Ekibi konser verecek.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, etkinliklere halkı davet etti.