Karadeniz Ereğli Belediyesi, Yerel Tohum Takas Şenliği'nde Ata Tohumu Dağıttı

(ZONGULDAK) - 2020 yılında ata tohumu üretimine başlayan ve halka bu yıl 350 bin ücretsiz ata tohumu dağıtan Karadeniz Ereğli Belediyesi, İzmir Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği 13'üncü Yerel Tohum Takas Şenliği'ne katılarak Ata Tohumu Projesi'ni ve kenti tanıttı, tohum paylaştı. Seferihisarlılar, Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin tohum standına yoğun ilgi gösterdi.

Delihakkı'daki tesislerinde kurduğu seralarda 14 çeşit ata tohumundan fide üreten ve bu yıl 350 bin fide dağıtan Karadeniz Ereğli Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekibi, İzmir Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği 13'üncü Yerel Tohum Takas Şenliği'ne katıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya, Park Bahçeler Birimi Ziraat Mühendisi Sertaç Yılmaz ve müdürlük personeli, ürettikleri ata tohumlarını yöre halkına dağıttı, proje hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi. Diğer belediye ve derneklerle tohum takası yapıldı. Ayrıca kentin tarihi ve kültürel yapısıyla ilgili hazırlanan broşür ve kitapçıklar dağıtıldı.

Şenliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Seyhan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Karadeniz Ereğli standını ziyaret ederek, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a ve ilgili ekibe teşekkür etti.