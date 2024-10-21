Karadeniz Ereğli'de Halk Sağlığı Semineri ve Yürüyüş Günleri Düzenlendi

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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi ev sahipliğinde hafta sonu "Halk Sağlığı Semineri" ve "Yürüyüş Günleri Programı" düzenlendi. Seminerde kas ve iskelet sorunları, nefes egzersizleri, beslenme konularında bilgilendirme yapıldı; yürüyüş programında ise katılımcılar Amfi Tiyatro'ya kadar yürüdü

Karadeniz Ereğli Belediyesi ev sahipliğinde hafta sonu Halk Sağlığı Semineri ve Yürüyüş Günleri Programı düzenlendi. Cumartesi günü AKM Dr. Dündar Güçeri Etkinlik Salonu'ndaki seminerin açılış konuşmasını Belediye Başkan Vekili Cengiz Güneş yaptı. Etkinliğe katılan Op.Dr. Erol Günen, Doç.Dr. Eda Akbaş, Doç. Dr Emin Ulaş Erdem, Uzman Fizyoterapist İsmail Alak, Diyetisyen Simge Çaygeç, Yoga Eğitmeni Çiğdem Ülgen ve Belediye'yi temsilen Kültür Danışmanı Melih Can Tanrıkulu, sunum yaptı. İlk gün yoğun yağışa rağmen seminer programına katılan izleyiciler; açılış konuşmasının ardından mesleklerinde uzman isimlerden sık görülen kas – iskelet sistemi problemleri, egzersiz - ergonomi ve ağrı, kas iskelet hastalıklarının önlenmesinde beslenme, nefes egzersizleri ve meditasyon ile belediyenin düzenli olarak gerçekleştirdiği yürüyüş ve bisiklet yolları rotaları hakkında bilgiler aldı. Etkinlik sonunda açık oturum yapılarak katılımcıların sorularına yanıt verildi.

Pazar günü ise Halk Sağlığı yürüyüşü için Marina Kafe önünde toplanan grup hava muhalefetine rağmen şemsiyeleriyle birlikte amfi tiyatroya kadar yürüdü. Amfi tiyatroda son bulan yürüyüş, mesleğinde uzman isimlerin tavsiyelerini paylaşması ile son buldu. Etkinliğe katılan Op.Dr. Erol Günen, Doç.Dr. Eda Akbaş, Doç.Dr Emin Ulaş Erdem, Uzman Fizyoterapist İsmail Alak, Diyetisyen Simge Çaygeç, Yoga Eğitmeni Çiğdem Ülgen ve Kültür Danışmanı Melih Can Tanrıkulu'na, Belediye Başkan Vekili Cengiz Güneş tarafından katkıları dolayısıyla çiçek takdim edildi.