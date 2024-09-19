Karadeniz Ereğli\'de Öğrencilere Hoş Geldin Turu Düzenlendi

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(ZONGULDAK)- Karadeniz Ereğli Belediyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencilerine, Kent Konseyi ve Kadın Gücü Kooperatifi iş birliğiyle 'Karadeniz Ereğli'ye hoş geldiniz' turu düzenledi.

Ortaklaşa düzenlenen program kapsamında Karadeniz Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gelen öğrenciler için bilgilendirme standı kuruldu. 14-17 Eylül günleri arasında şehre gelen öğrenciler, Karadeniz Ereğli Belediyesi Ulaştırma Müdürlüğü'nün araçlarıyla Fakülte ve Yurtlara taşındı.

Eğitim Fakültesi bahçesinde düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından öğrencilere, Gazi Alemdar Müze Gemisi, Kent Müzesi ve Kaletepe gezdirildi. Kaletepe'de öğrencilere Kadın Gücü Kooperatifi tarafından çay, simit ve keş ikramında bulunuldu. Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Azar, Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık ve Kent Konseyi Başkanı Cengiz Yılmaz, öğrencilerle ilgilenerek 'Ereğli'ye hoşgeldiniz' dediler.