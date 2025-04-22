Karadeniz Ereğli'den 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
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Karadeniz Ereğli'den 23 Nisan Mesajı

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın önemine vurgu yaparak çocuklara yönelik etkinlikler düzenleneceğini açıkladı.

22.04.2025 15:41  Güncelleme: 16:18
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(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 23 Nisan mesajında, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinç, coşku ve ortak ruhla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün önemini ve anlamını ruhunda hisseden Türk insanı, kendisine emanet edilen bu bayramı ilelebet yaşatacaktır" ifadelerine yer verdi.

Başkan Posbıyık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Posbıyık'ın mesaj, şöyle:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevinç, coşku ve ortak ruhla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugünün önemini ve anlamını ruhunda hisseden Türk insanı, kendisine emanet edilen bu bayramı ilelebet yaşatacaktır. Mustafa Kemal Atatürk, en zor koşullarda bile 'bağımsızlık ve milli egemenlik' diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış, milletin söz ve karar sahibi olmasını istemiş ve bunu gerçekleştirmiştir. Bize düşen, çizdiği bu yolda daha ileri gitmektir. Milli egemenlik olmadan demokrasi olmaz; demokrasi olmadan ülkemiz çağdaş uygarlık seviyesini yakalayamaz, o seviyeyi aşıp diğer uluslara örnek oluşturamaz.

Sevgili çocuklar, Ereğli'mizin aydınlık yüzleri, parlayan yıldızları, sevinç kaynağımız, sevgili yavrularım, dünyada Atatürk'ten başka hiçbir lider çocuklarına bayram armağan etmemiştir. Ben de sizlerin yaşındayken bu ayrıcalığımı büyük bir gururla fark etmiştim. Evet sizler Cumhuriyetin çocukları olarak ayrıcalıklısınız. Bunun kıymetini bilin. Biz de sizin bütün yaşamınızı bayram yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bu bayram da sizler için bir çok etkinlik hazırladık. Neşenizi ve eğlendiğinizi görmek, beni çok mutlu ediyor… Onun için hem sizleri, hem de ailelerinizi düşünerek, beş günlük hazırladığımız programda İnönü Parkı'nda, Atatürk Anıtı çevresinde ve Oyuncak Müzesi'nde gerçekleşecek; atölyeler, gösteriler, sokak oyunları, spor aktivitelerinde çok eğleneceksiniz. Alanda yine İtfaiye parkurumuz, mini hayvanat bahçemiz ve şişme oyun parkurları sizleri bekliyor olacak. 25-26 ve 27 Nisan'da ise Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kez, çocuklar ve ebeveynler için 'Edebiyat Günleri'miz olacak. Şehir dışından çok değerli eğitmenler, sanatçılar, Karadeniz Ereğli'den yazarlar, çizerler sizlerle bir araya gelecek. Yazar buluşmaları, atölyeler, gösteriler, sergiler, seminerler ve müzik dinletileri gibi bir çok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. 105 yıl önce ilan edilmiş ve sizlere armağan edilmiş olan bu bayramı, kalplerimizle, büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Buna ilelebet sahip çıkacağınızdan hiç kuşku duymuyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Karadeniz Ereğli'den 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

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