Karadeniz'in en büyük bilim festivali CANİKFEST başladı

SAMSUN - Samsun'un Canik Belediyesi tarafından hazırlanan Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve en büyük bilim şenliği olma özelliğini taşıyan Canik Bilim, Kültür ve Sanat Festivali (CANİKFEST), yapılan görkemli törenle başladı.

Canik Belediyesi tarafından hazırlanan, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Desteklenme Programları çerçevesinde destek almaya hak kazanan ve Karadeniz Bölgesi'nde düzenlenen ilk ve tek büyük ölçekli bilim şenliği olma özelliğini taşıyan CANİKFEST ile 60 binin üzerinde vatandaşın bilim, teknoloji, sanat, kültür, siber güvenlik ve yapay zeka konularında uygulamalı eğitimler, atölye etkinlileri ve sanat faaliyetleriyle buluşturulması hedefleniyor. Festival, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 15 temada 75 etkinlik ile ziyaretçilerine 'merhaba' dedi.

"Festival, yapay zeka, robotik kodlama ve siber konuları ağırlıklı bir festival"

CANİKFEST'in Karadeniz Bölgesi'nde düzenlenen ilk ve tek büyük ölçekli bilim şenliği olma özelliğini taşıdığına dikkat çeken programın açılışında konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "CANİKFEST, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük bilim festivali. Bu anlamda 3 gün boyunca çocuklarımızın, gençlerimizin yaklaşık bir aydır yaptığı çalışmaları bugün burada sergileyeceğiz. Hep birlikte fırsat verdiğimizde onları imkanlarla buluşturduğumuzda neleri ortaya koyabileceklerini bugün, yarın ve ertesi gün CANİKFEST'te müşahede edeceğiz. Bir ay ve önümüzdeki üç gün itibariyle yaklaşık 60 bin öğrencimizin ve misafirlerimizi ağırlayacağımız bir festivalin başlangıcındayız şu anda. Ben inşallah ülkemiz adına hayırlı olur temennisinde bulunuyorum. Çünkü bu konu çok çok önemli bir konu. Özellikle yapay zeka, robotik kodlama ve siber konularında ağırlıklı bir festival bu festival. İmkan verildiğinde bizim gençlerimizin önünde durabilecek hiçbir güç yoktur diyorum. Festival alanında 74 stant var. Tamamının içeriği de dolu dolu. Yapılan o çalışmaları orada çocuklarımız heyecanla anlatmak için değerli misafirlerin vatandaşlarımızı beklemekte. Bu işe yerel yönetimler, Canik Belediyesi olarak ciddi önem veriyoruz, değer veriyoruz. Asli sorumluluklarımızın yanında değişen ve gelişen dünyanın bu teknolojilerine uyum sağlamak, gençlerimizi bu alana adapte etmek için görevlerimiz ve sorumluluklarımız var. Biz de bu sorumluluğu alarak bu şekilde gençlerimize bu alanda hizmet etmeye, destek vermeye çalışıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz alan aynı zamanda Canik'in hatta Türkiye'nin en başarılı keşif kampüsünün olduğu Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü. Ben buradan da merhum Özdemir Bayraktar amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Onun ve ailesinin açmış olduğu yolda bu gençlerimiz artık tutulamaz, önüne set vurulamaz hale geldi" dedi.

Vali Yardımcısı Vekili/Canik Kaymakamı Şeref Aydın ise "Canik Kaymakamı olarak ilçemizde, ilimizde böyle bir organizasyona, etkinliğe sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Canik Belediyemiz çok güzel bir organizasyonu güzel bir ekiple gerçekleştiriyor. Bu organizasyonun bu noktaya gelmesinde başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum. Festival alanı çocuklarımızla, gençlerimizle cıvıl cıvıl, bu görüntü bizleri çok mutlu ediyor. Bu daha bir başlangıç. Sayın Belediye Başkanımızla birlikte el ele vererek bunu daha ileri bir noktaya taşıyacağız" diye konuştu.

Festivalde çeşitli etkinliklere katılan çocuklar da uzay, yapay zeka, yazılım ve teknoloji alanı gibi birçok konuda çeşitli etkinliklerden bilgi edindiklerini belirterek, benzer festival ve etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söylediler.

24,25 ve 26 Nisan tarihinde ziyarete açık olacak festivalin açılışına ayrıca İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Uras, İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile davetliler ve protokol üyeleri katıldı.