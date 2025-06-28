Karadeniz Sahil Yolu: Doğanın İçinden Bir Rota - Son Dakika
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Karadeniz Sahil Yolu: Doğanın İçinden Bir Rota

Karadeniz Sahil Yolu: Doğanın İçinden Bir Rota
28.06.2025 11:34
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Karadeniz Sahil Yolu, mükemmel manzaralar sunarak sürücülere konforlu ve keyifli bir yolculuk vadediyor.

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ/SAMET ATASOY - Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun- Sinop bölümü, konforun yanı sıra sürücülere deniz ve orman manzarasıyla keyifli bir rota sunuyor.

Karadeniz Bölgesi'ndeki pek çok ilden geçen ve tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Karadeniz Sahil Yolu, bölge ticaretine hareket getirmesinin yanı sıra seyahat sürelerinin, ulaşım maliyetlerinin ve karbon salınımının azalmasına katkı sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının önemli yatırımlarından Karadeniz Sahil Yolu Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den geçiyor.

Dünyanın en önemli sahil yollarından biri özelliğini taşıyan yolun Samsun'un Yakakent ilçesi ile Sinop'un Gerze ilçesini birbirine bağlayan yaklaşık 37 kilometrelik bölümü, seyahat edenlere yeşil ve mavinin buluştuğu Karadeniz'in en güzel yol rotalarından birini sunuyor.

Yol çalışmaları sırasında oluşan lagün ise güzergaha ayrıcalık katıyor.

"Adeta bir tablonun içinden geçer gibiyiz"

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AA muhabirine, söz konusu mevkinin Karadeniz Sahil Yolu'nun en güzel noktalarından biri olduğunu söyledi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun sürücülere yol konforunun yanı sıra doğal güzellikleri de sunduğunu belirten Demirtaş, "Bir tarafımızda mavinin en güzel tonları, diğer tarafta mevsimine göre yeşilin, sarının, beyazın en güzel tonlarıyla bezenmiş adeta tablonun içinden geçer gibiyiz. Dijital çağdayız, erişim çağındayız, ulaşım çağındayız. Hayat çok yönlü olmak zorunda. Hayatı sadece bir seyahat, bir iş olarak planladığımız zaman zamanın gerisinde kalıyor. Bu sahil yolu bizlere hem işimizi hem seyahatimizi birlikte planlama imkanını veriyor. Bir manada işimize giderken seyahatimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yolun hikayesi bu manada çok anlamlı." dedi.

"Adeta bir turizm yolu diyebiliriz"

Daha önce bu yolda vatandaşların sarp dağları aşmak zorunda kaldığına işaret eden Demirtaş, "İnsanlar bu yol hattı üzerinde giderken birden, 'Şurada duralım bir fotoğraf çekelim' deme ihtiyacı hissediyorlar. Bu yol da bunun hakkını sonuna kadar veriyor. Samsun ile Sinop'un kaderini birbirinden ayırmamız mümkün değil. Turizm açısından ortak kaderi olan iki şehri birbirine bağlayan adeta bir turizm yolu diyebiliriz. Ulaşımda seyir konforu diye bir şey var. Eğer bir yerde ulaşımdan, seyirden, şoförlükten zevk alınacaksa herhalde bunun zirvesinin yaşandığı nokta burası." diye konuştu.

Demirtaş, yolda ayrıca sonradan oluşan yapay bir lagünün de bulunduğunu aktararak, "Geçmiş yıllarda Türkiye'de yolların çok hüzünlü, hazin, acı tatlı hikayeleri var. Buradan Sinop'a varmak belki 2-3 saati alıyordu. Bu yol deniz kotuna inerek o doğanın sunduğu güzelliği kendi içerisinde alternatif oluşturmuş. Yine yol aksının geçtiği yolun solunda göl oluşmuş. Sağında deniz var. Sağda deniz, ortada göl, solda doğa. Başlı başına bir turizm atmosferi, turizm destinasyonu." ifadelerini kullandı.

"Manzara güzel, orman içinden sahille beraber gidiyoruz"

İstanbul'dan Sinop'un Durağan ilçesine giden sürücülerden emekli Nur Tekin Kasar (65), yoldan ilk defa geçtiğini belirterek, "Abim tavsiye etti, daha yakınmış. Aslında ben Samsun'dan Vezirköprü Durağan yapacaktım. 'Yol güzel' dedi, tavsiye etti. Manzara güzel, orman içinden sahille beraber gidiyoruz. '5 dakika bakalım, manzara güzel' diye durduk. Daha önce duracaktık ama müsait yer bulamadık. Baktık burası müsait, kaldık 5 dakika. Yol da güzel manzara da. Tercih edilebilecek bir yol. İnsanı dinlendiriyor. Sol tarafın dağ, ormanlık, yeşillik, sağ tarafın deniz, masmavi çarşaf gibi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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