Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul kazı evinde düşüp yaralandı
Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki kazı evinin ikinci katında pencere açarken dengesini kaybedip düştü. Sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karul'un genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, kazı evinin ikinci katından düşerek yaralandı.
Kazı Başkanı Karul (56), Haliliye ilçesi Kargalı Mahallesi'ndeki Karahantepe'de bulunan kazı evinin ikinci katında odayı havalandırmak için pencereyi açtığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Bir süre sonra görevlilerin Karul'un düştüğünü farketmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karul, Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karul'un genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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