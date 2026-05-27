Karakaya Barajı\'nda Su Tahliyesi Görsel Şölen

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) 173 metre yükseklikten tahliye edilen su görsel şölene dönüştü.

Fırat Nehri üzerinde 1976'da yapımına başlanan ve 1987'de tamamlanarak su tutmaya başlayan Karakaya Barajı ve HES elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra havzasındaki suyla Diyarbakır, Elazığ ve Malatya sınırında su ürünlerinin yetiştirilmesine ve tarımsal sulamaya da katkı sunuyor.

Türkiye'nin en büyük üçüncü barajı ve ikinci en büyük hidroelektrik santrali olan Karakaya Barajı ve HES'nin havzasında su miktarı yoğun yağışla rezervuar hacmi 9,5 milyar metreküpe ulaştı.

Toplam 6 ünitesiyle 1800 megavat kurulu güce sahip Karakaya Barajı ve HES'te su kotunun maksimum seviyeye yaklaşması nedeniyle olası taşkın riskine karşı 7 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta barajın ilk etapta 2 tahliye kapağı açıldı.

Daha sonra kademeli olarak 4 tahliye kapağı daha açılarak toplam 6 dolusavak kapağından dakikada binlerce metreküp su çıkışı sağlanıyor.

Gövde yüksekliği 173 metre olan baraj setinden süzülen basınçlı suyun tahliyesi görsel şölene dönüştü. Güneş ışınlarıyla da bölgede zaman zaman gökkuşağı oluşuyor.

Su tahliye işleminin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar, güzel manzara oluşturan su tahliyesini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Anadolu Ajansı ekibince de su tahliye çalışması dronla görüntülendi.

"Bu güzel manzarayı ailem ile izlemeye geldik"

Su tahliye işlemini izleyen Cuma Çelik, AA muhabirine, barajın kapaklarının açıldığını duyunca Diyarbakır merkezden geldiklerini söyledi.

Çelik, "Bu güzel manzarayı ailem ile izlemeye geldik. Böyle bir güzelliği gördüğüm için de çok mutluyum. Bu kış güzel kar yağdı. Daha sonra sürekli yağış oldu. Bu sene her yerden su fışkırıyor. Kuruyan çeşmelerden bile su fışkırıyor." dedi.

"İlk defa böyle bir manzara görüyorum"

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Hasan İnal da barajdan su tahliye işleminin çok güzel olduğunu belirtti.

İnal, "Manzara bayağı güzel ve nefes kesici. Suyun sesi, havada uçuşan damlalar insanın nefesini kesiyor. İlk defa böyle bir manzara görüyorum. Ömrümde böyle bir şeye şahit olmadım." diye konuştu.

Abdulmelik Çetin ise ailesi ile barajın kapaklarının açıldığını duyunca Malatya'dan bölgeye geldiklerini söyledi.

Çetin, "Uzun yıllar sonra ilk defa kapaklar açılmış. Sıcak havada burası çok serin. Sportif olarak olta balıkçılığı yapıyorum ama barajı hiçbir zaman bu kadar dolu görmemiştim." ifadelerini kullandı.