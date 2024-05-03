Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı Türkiye finallerine katılacak - Son Dakika
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı Türkiye finallerine katılacak

Kırıkkale\'nin Karakeçili ilçesinde Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı Türkiye finallerine katılacak

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı, Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Hokey Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda bölge birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Takım, Kaymakam Ali Can Uludağ'ı ziyaret ederek madalyalarını takdim etti ve bir kez daha Türkiye şampiyonu olma sözü verdi. Kaymakam Uludağ ise Karakeçili'deki görev süresinin sona erdiğini ve ayrılacağını belirtti.

03.05.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı Türkiye finallerine katılacak.

Sakarya'da düzenlenen Okul Sporları Hokey Yıldızlar Grup Müsabakaları'nda İstanbul takımını 4-2, Bolu takımını 11-0 ve Çanakkale takımını 5-0 yenerek bölge birincisi olan Karakeçili Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Madalyalarıyla Kaymakam Ali Can Uludağ'ı ziyaret eden takım, bir kez daha Türkiye şampiyonu olma sözü verdi.

Öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Kaymakam Uludağ, AA muhabirine, ilçedeki görev süresinin sona erdiğini, kurs ve yabancı dil eğitimi için Karakeçili'den ayrılacağını söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır Karakeçili'de görev yaptığını, bu sürede kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla bütünlük içerisinde çalıştıklarını anlatan Uludağ, "Uluslararası düzeyde bir şenlik organizasyonu yapıldı. Organizasyonun gerçekleştirilmesinde katkısı olan herkese teşekkür ederim. Meslek hayatımda Karakeçili'nin ayrı bir yeri olacak. Karakeçili'den memnun ayrılıyorum. Bütün vatandaşlara hakkımı helal ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı Türkiye finallerine katılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Atatürk Ortaokulu kız hokey takımı Türkiye finallerine katılacak - Son Dakika
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