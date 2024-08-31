30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği Başladı - Son Dakika
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30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği Başladı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı. Şenlikte çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi ve ikramda bulunuldu. Açık havada sinema gösterimi yapıldı ve sanatçılar sahne aldı. Kaymakam İbrahim Ergin, şenliğin amacının kültürü yaşatmak ve birlik beraberliği pekiştirmek olduğunu belirtti. Etkinliklere Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.

31.08.2024 22:16
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde gerçekleştirilen 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği başladı.

Münir Karaloğlu Stadı'nda düzenlenen şenliğen ilk gününde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi, ikramda bulunuldu.

Açık havada sinema gösteriminin yapıldığı etkinlikte, mahalli sanatçılar, Şanlıurfa sıra gecesi ve halk oyunları ekibi ile TRT sanatçıları sahne aldı.

Kaymakam İbrahim Ergin, şenliğin temel amacının kültürü, örf ve adetleri, gelenekleri yaşatmak, birlik ve beraberliği kaynaştırmak, akrabalık bağlarını pekiştirmek olduğunu söyledi.

Şenliği kamu kaynağı kullanmadan Karakeçililerin desteğiyle düzenlediklerini belirten Ergin, vatandaşları yarınki etkinliklere davet etti.

Etkinliklere, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30. Karakeçili Ertuğrul Gazi'yi Anma Uluslararası Kültür Şenliği Başladı - Son Dakika
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