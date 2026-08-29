Karakoçan'da Huzur Uygulaması
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polis kimlik ve araç kontrolleriyle huzur ve güvenliği sağladı.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada, kimlik ve araç kontrolleri yapıldı.
Uygulamaların, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aralıklarla sürdürüleceği belirtildi.
Kaynak: AA
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