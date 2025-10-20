Karaköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Karaköprü'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

20.10.2025 00:16
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobilde 6 kişi yaralandı, iki çocuğun durumu kritik.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Halil T. idaresindeki 63 F 1907 plakalı otomobil, Akpıyar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki ikisi çocuk 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

