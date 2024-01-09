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Karaköy'de tramvay kamyonete çarptı

İstanbul Beyoğlu Karaköy'de Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kazada kamyonette sıkışan sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yol bir süre trafiğe kapatıldı ancak kamyonetin çekilmesiyle normale döndü. Güvenlik kamerası görüntülerinde kamyonetin tramvay önünde metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Karaköy\'de tramvay kamyonete çarptı
09.01.2024 - 17:26,  Güncelleme: 17:27
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İSTANBUL, BEYOĞLU Karaköy'de Kabataş- Bağcılar tramvay hattına giren kamyonete tramvay çarptı. Kamyonet içerisinde sıkışan sürücü çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol kamyonetin çekilmesiyle normale döndü. Kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza, Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde saat 10.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar-Karaköy seferini yapan tramvay, Karaköy'de tramvay hattına giren kamyonete çarptı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonette sıkışan sürücü Recep Timuçin yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü hastaneye kaldırılırken, tramvaydaki yolcular kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle kapanan Beşiktaş istikameti kamyonet ve tramvayın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde kamyonetin tramvay önünde metrelerce sürüklendiği görülüyor.

Kaynak: DHA
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