Karakurt HES Barajı'nda eski yerleşim yeri tekrar su altında kaldı - Son Dakika
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Karakurt HES Barajı'nda eski yerleşim yeri tekrar su altında kaldı

Karakurt HES Barajı\'nda eski yerleşim yeri tekrar su altında kaldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte, boşaltılan eski yerleşim yeri tekrar su altında kaldı. Baraj alanındaki evler, ağaçlar ve cami, mayıs ayındaki yoğun yağışlar sonucunda suya gömüldü.

29.05.2024 13:15
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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda doluluğun artmasıyla eski yerleşim yeri tekrar su altında kaldı.

Aras Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 8 Şubat 2020'de yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Karakurt Barajı'nda, bahar yağışlarıyla su seviyesi yükseldi.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve baraj nedeniyle boşaltılan Karakurt köyündeki eski yerleşim yeri, geçen yıl su seviyesinin düşmesiyle görünür hale geldi.

Bu yıl mayıs ayında etkili olan yoğun yağışlarla doluluğu artan baraj alanındaki evler, ağaçlar ve cami tekrar suya gömüldü.

Kaynak: AA

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