Karal: AK Parti Adaletten Uzaklaştı

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(İSTANBUL) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, AK Parti'nin rövanşist bir yaklaşımla hareket ettiğini belirterek, "Kurucusu olduğum AK Parti, daha çok adalet şiarıyla kurulmuştu. Ancak geldiği nokta itibariyle umudu körelten bir parti oldu" dedi.

DEVA Partili Hasan Karal, İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu ile partisinin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. İlçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Milletvekili Karal ve beraberindekiler, yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

"Ortadoğu'da az bir parayla beraber insanlara şükretmeyi, kanaat etmeyi öğretiyorlar"

Hükümetin başarısız oldukça başarısızlığı gizleyebilmek için vatandaşın üstüne daha çok gittiğini söyleyen Karal, "Ortadoğu ülkeleri için klasik ve moda olan bu durum, daha önce birçok ülkede uygulandı ancak hepsi iflas etti. Başaramayınca vatandaşın üzerine daha çok gidiyorlar, ülkenin kapılarını adeta dünyaya kapatıp az bir parayla beraber insanlara şükretmeyi, kanaat etmeyi öğretiyorlar" diye konuştu. "Ülke küçülürken, birilerinin keyfi bozulmadan halkı fakirleştiriyorlar" diyen Karal, Türkiye'nin de yavaş yavaş Ortadoğu ülkelerin durumuna doğru ilerlediğini belirtti.

"Konuşmak yasak, düşünmek yasak, duygularını ifade etmek yasak"

Karal, AK Parti'nin "rövanşist" bir yaklaşımla hareket ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Benim de kurucusu olduğum AK Parti, daha çok adalet, daha çok insan hakları, daha çok özgürlükler, kendisine daha önce yapılan haksızlıklara adaletle davranma şiarıyla kurulmuştu. Ancak geldiği nokta itibariyle umudu körelten bir parti oldu. Şimdi bakıyoruz konuşmak yasak, düşünmek yasak, duygularını ifade etmek yasak. Bu, ülkeyi hüsrana götürür, perişan eder. Böyle bir ülke üstü açık cezaevine dönüşür. Böyle bir ülkeden insanlar kaçar gider. DEVA Partimizin kurulma gayesi de budur. Amacımız bütün bir düzene karşı demokratik bir duruş ortaya koymaktır. Onun için bu mücadeleyi veriyoruz."