Karal: AK Parti Adaletten Uzaklaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karal: AK Parti Adaletten Uzaklaştı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, AK Parti'nin adalet anlayışını eleştirdi.

22.02.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, AK Parti'nin rövanşist bir yaklaşımla hareket ettiğini belirterek, "Kurucusu olduğum AK Parti, daha çok adalet şiarıyla kurulmuştu. Ancak geldiği nokta itibariyle umudu körelten bir parti oldu" dedi.

DEVA Partili Hasan Karal, İstanbul İl Başkanı Ali Hakan Ağaoğlu ile partisinin Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. İlçe teşkilatlarıyla bir araya gelen Milletvekili Karal ve beraberindekiler, yürütülen çalışmalara ilişkin istişarelerde bulundu.

"Ortadoğu'da az bir parayla beraber insanlara şükretmeyi, kanaat etmeyi öğretiyorlar"

Hükümetin başarısız oldukça başarısızlığı gizleyebilmek için vatandaşın üstüne daha çok gittiğini söyleyen Karal, "Ortadoğu ülkeleri için klasik ve moda olan bu durum, daha önce birçok ülkede uygulandı ancak hepsi iflas etti. Başaramayınca vatandaşın üzerine daha çok gidiyorlar, ülkenin kapılarını adeta dünyaya kapatıp az bir parayla beraber insanlara şükretmeyi, kanaat etmeyi öğretiyorlar" diye konuştu. "Ülke küçülürken, birilerinin keyfi bozulmadan halkı fakirleştiriyorlar" diyen Karal, Türkiye'nin de yavaş yavaş Ortadoğu ülkelerin durumuna doğru ilerlediğini belirtti.

"Konuşmak yasak, düşünmek yasak, duygularını ifade etmek yasak"

Karal, AK Parti'nin "rövanşist" bir yaklaşımla hareket ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Benim de kurucusu olduğum AK Parti, daha çok adalet, daha çok insan hakları, daha çok özgürlükler, kendisine daha önce yapılan haksızlıklara adaletle davranma şiarıyla kurulmuştu. Ancak geldiği nokta itibariyle umudu körelten bir parti oldu. Şimdi bakıyoruz konuşmak yasak, düşünmek yasak, duygularını ifade etmek yasak. Bu, ülkeyi hüsrana götürür, perişan eder. Böyle bir ülke üstü açık cezaevine dönüşür. Böyle bir ülkeden insanlar kaçar gider. DEVA Partimizin kurulma gayesi de budur. Amacımız bütün bir düzene karşı demokratik bir duruş ortaya koymaktır. Onun için bu mücadeleyi veriyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Deva Partisi, Deva Partisi, Hasan Karal, Hasan Karal, AK Parti, Politika, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karal: AK Parti Adaletten Uzaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:41:24. #1.12#
SON DAKİKA: Karal: AK Parti Adaletten Uzaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.