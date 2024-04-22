Karaman'da 15 Milyon Elma Ağacı Aynı Anda Çiçek Açtı - Son Dakika
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Karaman'da 15 Milyon Elma Ağacı Aynı Anda Çiçek Açtı

Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman'da, 15 milyon elma ağacı havaların ısınmasıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Karaman, 15 milyon elma ağacı ile Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Yılda 550 bin ton elma üreten Karaman, Avrupa'nın en büyük tek parçalık elma bahçesine sahip. Elma hasat mevsiminde ise 14 bin kişi istihdama katkı sağlıyor. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, bu yıl da elma üretiminde söz sahibi illerden birisi olacaklarını belirtti.

22.04.2024 20:26
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Karaman'da 15 milyon elma ağacı aynı anda çiçek açtı

Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman'da, 15 milyon elma ağacı havaların ısınmasıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi

KARAMAN - Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olan Karaman'da yaklaşık 15 milyon elma ağacının aynı anda çiçek açması bahçeleri beyaza bürüdü.

Karaman 15 milyon elma ağacı ile Türkiye'nin elma deposu şehirlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Yılda ürettiği 550 bin ton elma ile de Türkiye'de ikinci sırada yer alan Karaman, 6 bin dekarlık alanıyla Avrupa'nın en büyük tek parçalık elma bahçesiyle de dikkat çekiyor. Karaman genelinde ise yaklaşık 215 bin dekarlık alanda elma üretimi gerçekleştiriliyor. İstihdama da büyük katkı sağlayan elma hasat mevsiminde 14 bin kişi, bahçelere elma toplamaya gidiyor.

"Bu yıl da Türkiye'de söz sahibi illerden birisi olacağız"

Çiçek açan elma bahçelerinde incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elmanın başkenti Karaman'da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da güzel bir yıl geçirmeyi temenni ettiklerini söyledi. Bayram, elmanın başkenti Karaman'ın yaklaşık 15 milyonu aşan ağaç sayısıyla Türkiye'de birinci sırada olduğunu belirterek, "Üretimde de bu yıl beklentilerimiz yeni dikilen ağaçlarla birlikte 750 bin tonun üzerindedir. Havaların ısınmasıyla birlikte 15 milyon elma ağacı rengarenk bir görüntü oluşturarak çiçek açmaya başladı. Elma bahçelerimiz üretim olarak çeşitliliğiyle birlikte hem Türkiye pazarında, hem de dış pazarda geçen yıl yüz güldürdü. Bu yıl da Türkiye'de söz sahibi illerden birisi olacaktır" dedi.

Elmayla ilgili en büyük sıkıntının 15-25 Nisan tarihleri arasındaki soğuk hava tahmini olduğunu belirten Bayram, "Ağaçların çiçeklerini açtığı bu dönemde bir soğuk beklentisi vardı. Önümüzdeki günlere baktığımız çok soğuk bir hava görünmüyor. Yine de donla ilgili üreticimiz tedbirli olmak zorundadır. Herhangi bir don ve dolu zararı olmaz ise rekoltenin yüksek olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mehmet Bayram, Türkiye, Karaman, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karaman'da 15 Milyon Elma Ağacı Aynı Anda Çiçek Açtı - Son Dakika

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