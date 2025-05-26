Karaman'da 44 Suçlu Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19-25 Mayıs arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 17 bin 19 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız tüfek, 10 kesici/delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.